Казанский пороховой завод планируют перенести в другой регион

Казанский пороховой завод перенесет опасное производство в другой регион, после чего планирует создать на своей территории альтернативную промышленную площадку. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин.

"По последней информации, которую мы получили от генерального директора порохового завода, сейчас будет консервироваться часть производства в связи с его переносом в другую область, идет проектирование", - сказал Шафигуллин.

Завершить проектирование перевода производства на другую площадку планируется в 2020 году, сам "переезд" ожидается в 2027 году.

Ранее ИА "Татар-информ" сообщало, что на заводе планируют отказаться от опасных производств и запустить гражданские проекты, а производство пороха передать на предприятие в Тульской области.

Cтарейший в России, основанный еще во времена императрицы Екатерины II Казанский пороховой завод, выпускает пироксилиновые пороха и заряды практически ко всем видам вооружения.