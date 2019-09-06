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06.09.2019
Военно-промышленный курьер

Казанский пороховой завод планируют перенести в другой регион

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Источник изображения: vpk-news.ru

Казанский пороховой завод перенесет опасное производство в другой регион, после чего планирует создать на своей территории альтернативную промышленную площадку. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин.

"По последней информации, которую мы получили от генерального директора порохового завода, сейчас будет консервироваться часть производства в связи с его переносом в другую область, идет проектирование", - сказал Шафигуллин.

Завершить проектирование перевода производства на другую площадку планируется в 2020 году, сам "переезд" ожидается в 2027 году.

Ранее ИА "Татар-информ" сообщало, что на заводе планируют отказаться от опасных производств и запустить гражданские проекты, а производство пороха передать на предприятие в Тульской области.

Cтарейший в России, основанный еще во времена императрицы Екатерины II Казанский пороховой завод, выпускает пироксилиновые пороха и заряды практически ко всем видам вооружения.

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Страны
Россия
Компании
КГКПЗ
Проекты
2020-й год
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