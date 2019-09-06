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06.09.2019
Российская газета

Спастись из штопора: как модернизировали катапультное кресло в Су-57

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Источник изображения: rg.ru

Разработчик рассказал о преимуществах катапультного кресла Су-57.


Гендиректор и главный конструктор предприятия ОАО "НПП Звезда" Сергей Поздняков в интервью каналу "Звезда" раскрыл подробности модернизации катапультного кресла Су-57.

По его словам, расширился антропометрический ряд изделия, уменьшились его масса. У порохов, которые используются в катапультной системе, стал шире диапазон температурного применения.

То есть, кресло адаптируют и под климат других стран. Как пояснил, Сергей Поздняков это делается с прицелом на экспорт самолета.

"Автоматика, которая используется на кресле Су-57, значительно "умнее", чем на системах, которые использовались раньше, - также сообщил он. - Это означает, что спасение пилота гарантировано в значительно большем числе ситуаций, чем ранее. Перевернутый полет, штопор, на земле и так далее. Кстати, кресло установлено и на самолетах Су-35, которые поставляются в войска".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Су-35
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