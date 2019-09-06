На западе России развернули дальнобойные системы ПВО

Дислоцированная под Воронежем бригада ПВО получила на вооружение новейшую версию зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит". Она отличается от предшественниц более совершенной системой управления и новыми дальнобойными ракетами.

- Техника прибыла в бригаду, расчеты приступили к ее приемке, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Благодаря новой ракете 48Н6Е2 комплекс может перехватывать баллистические ракеты средней дальности, обеспечивая подрыв их заряда на дальности до 40 километров. Дальнобойность системы выросла до 200 км - причем на этой дистанции "Фаворит" может поражать цели и вдогон. Новое оборудование командного пункта позволяет интегрировать С-300 в эшелонированные группировки ПВО.

Антон Валагин