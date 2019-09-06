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06.09.2019
Российская газета

На западе России развернули дальнобойные системы ПВО

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Источник изображения: rg.ru

Дислоцированная под Воронежем бригада ПВО получила на вооружение новейшую версию зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит". Она отличается от предшественниц более совершенной системой управления и новыми дальнобойными ракетами.

- Техника прибыла в бригаду, расчеты приступили к ее приемке, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Благодаря новой ракете 48Н6Е2 комплекс может перехватывать баллистические ракеты средней дальности, обеспечивая подрыв их заряда на дальности до 40 километров. Дальнобойность системы выросла до 200 км - причем на этой дистанции "Фаворит" может поражать цели и вдогон. Новое оборудование командного пункта позволяет интегрировать С-300 в эшелонированные группировки ПВО.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Компании
Минoбороны РФ
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