Международным организациям следует финансировать возвращение сирийцев на родину, а не их ассимиляцию в других странах - заявление военных РФ и Сирии

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Финансовая помощь международных организаций должна быть направлена возвращающимся на родину сирийцам, а не осевшим в других странах, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

"Считаем, что возвращение беженцев из приграничных с Сирией стран может идти гораздо быстрее, но для этого необходимо перенацелить финансирование от международных организаций на помощь гражданам для их адаптации в родных местах, а не на создание условий для ассимиляции сирийцев в странах временного пребывания", - говорится в документе, который подписали начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

В нем отмечается, что об этом, в частности, уже не раз просило правительство Ливана.

В Москве и Дамаске подчеркивают, что руководство Сирии сосредоточило усилия на возрождении социальной среды - страна становится более экономически привлекательной, растет деловая активность, создаются новые рабочие места, строится жилье, возрождается туризм.