Авианосец "Шарль де Голль" проходит техобслуживание после дальнего похода

Авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" поставлен на техническое обслуживание после дальнего похода. Французская авианосная ударная группа ранее вернулась в порт Тулон, поучаствовав в совместных с кораблями ВМС других стран маневрах в формате миссии "Клемансо-2019".

Источник изображения: Твиттер/ВМС Франции

Изначально дальний поход "Шарля де Голля" был связан со скандалом. Возник он из-за того, что власти Франции объявили об отправке авианосца к берегам Китая. В Пекине такой шаг расценили как недружественный. На одном из этапов миссии "Клемансо-2019" французский авианосец заходил в порт Гонконга. Некоторые китайские эксперты заявили, что это выглядит как попытка Франции продемонстрировать поддержку протестующим в этом городе. Но в итоге накал страстей спал, и "Шарль де Голль" отбыл обратно – во Францию.

В состав группы кораблей помимо самого "Шарля де Голля" входили фрегат ПЛО "Прованс", фрегат ПВО "Forbin" и корабль снабжения "Марна". Также группа сопровождалась подводными лодками. Также в состав группы входил фрегат датской постройки Nils Juel, относящийся к типу "Ивар Хюитфельдт" (не путать со списанным в 2009 году корветом ВМС Дании Nils Juel). До недавнего времени сообщалось, что этот фрегат проходит испытания.

Отмечается, что средства авиации авианосца "Шарль де Голль" совершили за время дальнего похода около 2700 взлётов-посадок.

Источник изображения: Твиттер/ВМС Франции

В общей сложности французский авианесущий корабль прошёл около 36 тыс. морских миль, зайдя в порты Египта, Малайзии, Кипра, Китая (Гонконг) и других стран.