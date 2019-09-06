Войти
06.09.2019
ТАСС

Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года

316
0
0
Первые поставки С-400, военный аэропорт неподалеку от Анкары, Турция
Первые поставки С-400, военный аэропорт неподалеку от Анкары, Турция.
Источник изображения: © REUTERS, Turkish Military/Turkish Defence Ministry

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что идет отгрузка второй партии системы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Турция планирует развернуть приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 к весне 2020 года. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"На следующий год к весне система будет развернута… Контракт с Турцией исполняется, сейчас идет отгрузка второй партии системы, которая законтрактована. Еще пара недель, и она будет на территории", - сказал он.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.09.2019
В российском экспорте вооружений растет доля средств ПВО
29.08.2019
Россия и Турция обсуждают поставку истребителей пятого поколения Су-57
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
27.04.2018
Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62