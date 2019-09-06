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06.09.2019
Военное обозрение

США анонсировали испытания баллистических ракет средней дальности

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США намерены до конца этого года провести испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Об этом сообщил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Выступая на конференции, организованной еженедельником Defence News, Суфер, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что у США имеются планы по испытаниям до конца 2019 года ракеты средней дальности наземного базирования. Однако он не стал уточнять, о какой конкретно ракете идет речь.

Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года

- ответил он журналистам.

В то же время, и.о. министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти сообщил, что Пентагон рассчитывает уже в начале 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты, а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, ранее запрещенные договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Если говорить, в частности, о высокоточных ракетах (PrSM), (...) что если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД. То же самое касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой

- заявил он.

Маккарти подчеркнул, что все ракетные системы находятся в разработке, но развернуть их будет возможно уже в ближайшем будущем. По его словам, это будет возможно, если "будет достигнут прогресс в ведущихся работах по данным проектам".

Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов

- уточнил он.

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ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
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