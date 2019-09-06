США анонсировали испытания баллистических ракет средней дальности

США намерены до конца этого года провести испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Об этом сообщил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Выступая на конференции, организованной еженедельником Defence News, Суфер, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что у США имеются планы по испытаниям до конца 2019 года ракеты средней дальности наземного базирования. Однако он не стал уточнять, о какой конкретно ракете идет речь.

Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года

- ответил он журналистам.

В то же время, и.о. министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти сообщил, что Пентагон рассчитывает уже в начале 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты, а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, ранее запрещенные договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Если говорить, в частности, о высокоточных ракетах (PrSM), (...) что если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД. То же самое касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой

- заявил он.

Маккарти подчеркнул, что все ракетные системы находятся в разработке, но развернуть их будет возможно уже в ближайшем будущем. По его словам, это будет возможно, если "будет достигнут прогресс в ведущихся работах по данным проектам".

Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов

- уточнил он.