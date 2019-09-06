Первый астронавт ОАЭ: реабилитацию после полета на МКС буду проходить в России

Хаззаа аль-Мансури рассказал в интервью ТАСС о подготовке к полету в космос и будущих экспериментах на борту МКС

29-30 августа экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-15" - Олег Скрипочка (Россия), Джессика Меир (США) и Хаззаа аль-Мансури (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) - прошел комплексные экзаменационные тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Уже 10 сентября они вместе с дублирующим экипажем улетят на Байконур, откуда 25 сентября отправятся к Международной космической станции (МКС). О подготовке в ЦПК и будущих экспериментах на борту МКС в интервью ТАСС рассказал первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

- Каково быть первым представителем ОАЭ, который полетит в космос? Есть ли страх перед полетом?

- Я горжусь, что буду первым арабским космонавтом, который отправится на МКС. Я чувствую, что хорошо подготовлен для этой миссии, и хочу поблагодарить высокопрофессиональных инструкторов из Центра подготовки космонавтов. Сейчас я готов к полету, но, безусловно, это очень волнительное мероприятие, которое жду с нетерпением.

- Возникали какие-то сложности при подготовке?

- Сначала русский язык был для меня немного сложным. Я должен был справиться с этим, потому что инструкции корабля "Союз" написаны только на русском языке. Физическая подготовка не представляла больших трудностей, потому что я военный, и это сильно помогло мне в физическом плане.

- Когда вы приехали, вы совсем язык не знали?

- Сначала я знал только название цифр на русском.

- Сложно было его учить?

- Русский язык похож на арабский, особенно в рамках грамматики. И это делает изучение языка намного легче. Более того, у меня было очень много занятий - примерно четыре часа в день.

- Как вас приняли в ЦПК? Как к вам отнеслись инструкторы и другие космонавты?

- С самого начала нам все очень помогали. Пытались объяснить нюансы. Все были очень гостеприимны. Мой командир (имеется в виду космонавт Олег Скрипочка - прим. ТАСС) приглашал меня домой. В воскресенье все вместе праздновали день рождения Сергея Рыжикова, командира дублирующего экипажа. Сейчас я чувствую, что мы - настоящий экипаж, как единая семья.

- Насколько тяжело давался российский климат?

- Мне очень нравится погода здесь. Разумеется, мы не привыкли к морозам, но во время зимнего выживания мы выжили (улыбается - прим. ТАСС). Специалисты научили нас многим методам и способам выживания в экстремальных условиях. Это было очень здорово.

- Какие тренировки запомнились больше всего?

- Для меня весь опыт подготовки здесь очень важен и запомнится, поскольку именно здесь готовился Юрий Алексеевич Гагарин к своему полету. Это историческое место, и каждый день я стараюсь фотографировать все моменты подготовки.

Один из наиболее запоминающихся — это момент, когда я надел скафандр и приступил к своей первой тренировке на тренажере корабля "Союз". Я навсегда его запомню

- Какие эксперименты будете проводить на МКС?

- Мне предстоит выполнить много экспериментов - не только космического агентства ОАЭ, но и Роскосмоса, НАСА, ЕКА (Европейское космическое агентство - прим. ТАСС). Для школ Объединенных Арабских Эмиратов я буду проводить несколько экспериментов, на которые меня вдохновила школьная программа ОАЭ, они помогут учащимся понять, как микрогравитация воздействует на объекты и материалы.

- Вы рады, что полетите в космос?

- С самого начала, когда я готовился к отбору, понимал, что меня могут выбрать, а могут не выбрать, я был готов к любому результату. Я безумно счастлив, что был выбран из четырех тысяч претендентов по космической программе ОАЭ, которая запущена и проводится Космическим центром Мухаммеда бен Рашида. Я чувствую гордость, что стану первым астронавтом своей страны и региона, который полетит на МКС. И с нетерпением жду возможности выполнить свой полет и все запланированные задачи. Для меня особенным было то, что мое имя назвали в тот день, когда Юрий Гагарин совершил свой первый полет, 12 апреля.

- Обычно космонавты и астронавты составляют предполетный плей-лист. Вы уже высказывали какие-то музыкальные пожелания?

- Разумеется, я буду принимать участие в составлении плей-листа. Это будет народная арабская музыка. Может быть, три-пять композиций. Также, возможно, я попрошу своих детей составить плей-лист для меня, который я не буду слушать до тех пор, пока впервые не окажусь на борту МКС, чтобы это было для меня сюрпризом.

- Будете ли вы брать с собой индикатор невесомости? Какой? Почему?

- Это будет маленький бежевый верблюд.

- У Алексея Овчинина, который сейчас на МКС, будет день рождения 28 сентября, у Луки Пармитано - 27 сентября. Готовите ли вы им какой-то сюрприз, подарок?

- Это будут маленькие подарки для каждого на станции.

- Кто приедет на Байконур проводить вас в полет?

- Мои родители, жена, мои дети и мои друзья, и конечно, руководство Космического центра Мухаммеда бен Рашида и специалисты, которые оказывали мне большую поддержку на протяжении всей подготовки. Это историческое событие для нашей страны, там будет много людей.

- Будете ли вы смотреть вместе с экипажем "Белое солнце пустыни"?

- Я пока не видел этот фильм. Хочу первый раз на Байконуре его посмотреть. Знаю, что на Байконуре в предстартовый день очень много традиций. Думаю, это очень увлекательно. Безусловно, я буду принимать участие во всех них.

- Новые традиции не планируете вводить?

- От нашей страны новых традиций не будет. На Байконуре есть замечательная традиция - посадить дерево. В мой предыдущий визит домой мы посадили дерево дома. Я надеюсь, что в будущем это станет хорошей традицией, что каждый арабский астронавт будет сажать дома дерево перед своим полетом.

- Где вы будете проходить реабилитацию после полета?

- Конечно, в России. Буду участвовать в послеполетных экспериментах.

- Хотелось бы второй космический полет совершить?

- Конечно. Программа космических полетов в Арабских Эмиратах только начинается. Думаю, космические полеты от нашей страны будут продолжаться. Они будут дольше, дальше.

Возможно, в будущем, через лет десять, у нас будут полеты на Луну. Если у меня будет возможность полететь, я это сделаю

- Ранее сообщалось, что вы повезете блюда из арабской кухни, чтобы угостить экипаж МКС. А что будет у вас в меню?

- Так как у нас контракт заключен с Роскосмосом, основную часть моего космического рациона будет составлять русская еда. Мы ее пробовали, она очень вкусная. В течение недели у нас была дегустация, на которой мы выбирали, что хотим взять на борт. В дополнение будет три арабских блюда: балалит (сладкое блюдо), салуна (мясо с овощами) и мадруба (рис с овощами). Олег и Джессика пробовали эти блюда. Им очень понравились.

- А вам что больше всего понравилось на дегустации?

- Мне очень нравится творог. Я пробовал три разных вида творога, и все они были очень вкусные.

Беседовала Екатерина Москвич