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06.09.2019
Известия.ru

Серийное производство вертолета Ка-62 начнется в 2019 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Серийное производство нового российского многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году, заявил в четверг, 5 сентября, гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Об этом пишет "РИА Новости".

"Рассчитываем получить базовый сертификат на Ка-62 в 2020 году, но с учетом интереса, проявляемого к машине, мы планируем начать ее серийное производство уже в этом году", — сказал Богинский на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что на ВЭФ было заключено соглашение с ВЭБ.РФ, которое поможет быстрее найти первого эксплуатанта вертолета.

Ка-62 предназначен для выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования в воздухе, а также для перевозки пассажиров. Воздушное судно совершило первый испытательный полет в мае прошлого года.

Как отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, "Вертолеты России" планируют в период с 2018 по 2030 год экспортировать 365 машин. В компании рассчитывают, что к 2025 году удастся занять не менее 20% доли рынка вертолетов промежуточного класса.

Пятый Восточный экономический форум проходит4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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Россия
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Ка-60
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