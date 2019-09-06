Украинский генерал нашел в США замену "москитному флоту"
Украине следует заменить свой "москитный флот" американскими фрегатами, считает генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника главного управления разведки минобороны страны Юрий Радковец. По его словам, это позволит превратить Украину в "субъект геополитики".
Радковец заявил, что Украина является "морским государством", однако забыла об этом. "Не эта политика "москитного флота" должна быть", – приводит его слова РИА "Новости".
Украина, считает он, должна иметь полноценные военно-морские силы. Радковец признал, что создавать их "дорого, хлопотно", однако "пути есть – это брать фрегаты у американцев".
Ранее бывший главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что "москитный флот" Украины абсолютно бесполезен против ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала украинскую идею "москитного флота".
В последнее время Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.
Ольга Никитина
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