Украинский генерал нашел в США замену "москитному флоту"

Один из двух полученных ВМС Украины выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров типа Island, получивший название Р 191 "Славянск" (предположительно, бывший WPB 1323 Drummond). Балтимор (США), май 2019 года.

Украине следует заменить свой "москитный флот" американскими фрегатами, считает генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника главного управления разведки минобороны страны Юрий Радковец. По его словам, это позволит превратить Украину в "субъект геополитики".

Радковец заявил, что Украина является "морским государством", однако забыла об этом. "Не эта политика "москитного флота" должна быть", – приводит его слова РИА "Новости".

Украина, считает он, должна иметь полноценные военно-морские силы. Радковец признал, что создавать их "дорого, хлопотно", однако "пути есть – это брать фрегаты у американцев".

Ранее бывший главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что "москитный флот" Украины абсолютно бесполезен против ВМФ России.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала украинскую идею "москитного флота".

В последнее время Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.

Ольга Никитина