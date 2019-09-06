После проявленного Эрдоганом интереса к покупке Су-35 и Су-57 начались первые консультации, но до контрактов еще не дошло - глава ФСВТС России

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция начали первые консультации о возможной покупке истребителей Су-35 и Су-57, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В ходе встречи на МАКСе Владимира Путина и президента Турции Эрдогана последний проявил заинтересованность в потенциальной покупке самолетов Су-35 и Су-57", - заявил Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"У нас начались первые консультации. Конечно, до контрактов дело еще не дошло, но так и не бывает - должны сначала эксперты проработать многие вопросы, которые с этим связаны", - сказал глава ФСВТС России.

Как сообщалось, США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану 27 августа на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском.

На следующий день глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что у него состоятся переговоры с турецким коллегой - начальником управления оборонной промышленности при президенте Турции.

"Конечно, затронем, как мы дальше будем двигаться по тематике Су-35 и дальнейшей возможной поставке Су-57. Потому что большой интерес к этим самолётам проявлен", - заявил Шугаев.

При этом он подчеркнул, что "нет ещё заявки, даже формально ещё ничего не оформляли", поэтому говорить о контрактных переговорах с Турцией насчёт поставки истребителей пока преждевременно.

Однако уже в сентябре глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в данный момент Турция и Россия не обсуждают покупку Су-35 и Су-57.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.