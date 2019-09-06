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06.09.2019
Известия.ru

В США анонсировали новые ракетные испытания

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia/Twitter.com

США планируют до конца 2019 года провести еще одно испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее могла попадать под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер.

При этом он не стал уточнять, о какой именно ракете идет речь, сообщает 5 сентября ТАСC.

Ранее в США озвучили даты размещения запрещенных ДРСМД ракет.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. 2 августа МИД России официально сообщил, что договор прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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