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06.09.2019
Известия.ru

Назван срок последнего пуска ракеты "Рокот" с украинскими деталями

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Моргунов

Ракета "Рокот" с украинской системой управления в последний раз будет запущена с космодрома Плесецк в ноябре. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило агентство "РИА Новости".

Пуск будет осуществлен в интересах "Роскосмоса".

"Последний пуск ракеты "Рокот" с тремя спутниками связи "Гонец-М" намечается в ноябре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппаратура системы управления "Рокота", точнее его разгонного блока, создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего с этой площадки было проведено 30 пусков ракеты, запущено на орбиту 70 космических аппаратов различного назначения.

30 августа российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой "Рокот", был выведен на околоземную орбиту.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Гонец-М
Рокот
РС-18
Компании
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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