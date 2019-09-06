Назван срок последнего пуска ракеты "Рокот" с украинскими деталями

Ракета "Рокот" с украинской системой управления в последний раз будет запущена с космодрома Плесецк в ноябре. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило агентство "РИА Новости".

Пуск будет осуществлен в интересах "Роскосмоса".

"Последний пуск ракеты "Рокот" с тремя спутниками связи "Гонец-М" намечается в ноябре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппаратура системы управления "Рокота", точнее его разгонного блока, создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего с этой площадки было проведено 30 пусков ракеты, запущено на орбиту 70 космических аппаратов различного назначения.

30 августа российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой "Рокот", был выведен на околоземную орбиту.