США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет

США хотят к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее попадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Москвой и Вашингтоном. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра армии США Райана Маккарти.

По его словам, высокоточные ракеты PrSM можно перепрограммировать, и таким образом они по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД. Это, как отметил он, касается и "гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой".

"Всё это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Всё это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", — заявил Маккарти и отметил, что США планируют добиться прогресса в этом деле в ближайшие 12–18 месяцев.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. 2 августа МИД России официально сообщил, что договор прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.