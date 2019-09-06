Войти
06.09.2019
Известия.ru

США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет

292
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S./ZUMAPRESS.com

США хотят к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее попадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Москвой и Вашингтоном. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра армии США Райана Маккарти.

По его словам, высокоточные ракеты PrSM можно перепрограммировать, и таким образом они по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД. Это, как отметил он, касается и "гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой".

"Всё это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Всё это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", — заявил Маккарти и отметил, что США планируют добиться прогресса в этом деле в ближайшие 12–18 месяцев.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. 2 августа МИД России официально сообщил, что договор прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Похожие новости
03.06.2019
Оставили на паузе: Москва сможет вернуться к ДРСМД в любой момент
18.02.2019
Францию обеспокоил кризис системы контроля над вооружениями в мире
18.02.2019
Горбачев указал США на последствия отказа от ДРСМД
08.02.2019
Разрыв "ракетного" соглашения между США и РФ: новая глава "гонки вооружений" и шанс для Украины (УНIАН, Украина)
12.11.2018
Ракеты в Европе: США рассказали о планах по ДРСМД
12.11.2018
Российскую ядерную "Мертвую руку" признали бесполезной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62