Самоходный противотанковый комплекс с ракетами Brimstone на шасси боевой машины пехоты БМП-1

Оригинал взят у коллеги dambiev в Польский самоходный противотанковый комплекс на шасси боевой машины пехоты BWP-1 (БМП-1)

На международной выставке оборонной промышленности, которая в эти дни открылась в польском Кельце национальный оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa совместно с ведущим европейскийм разработчиком и производителем ракетных систем компанией MBDA представили самоходный противотанковый комплекс на шасси боевой машины пехоты BWP-1.

Новый противотанковый комплекс оснащен 12-ти пакетной пусковой установкой модернизированных противотанковых ракет Brimstone ("выстрелил и забыл") дальностью поражения цели до 12 километров производства компании MBDA и 12,7-мм дистанционно управляемым боевым модулем.

И еще немного интересного с польской выставки

Еще один вариант модернизация польских BWP-1

Новая польская БМП Borsuk

Продукция военного механического завода в Семяновице-Слацкие WZM S.A. (Wojskowe Zak?ady Mechaniczne Spó?ka Akcyjna w Siemianowicach ?l?skich)

Просто экспозиция