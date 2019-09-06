Нехватка учебно-тренировочных самолетов в военной авиации России

Как сообщает газета "Известия" в материале Алексея Рамма, Романа Крецула, Богдана Степового и Алексея Козаченко "Нелётная подготовка: Минобороны признало нехватку учебных самолетов. Сложившаяся в ВКС ситуация грозит срывом программы обучения летчиков", cостояние учебной авиации в военных вузах вызывает тревогу у руководства Министерства обороны Российской Федерации. По данным источников "Известий" в ведомстве, лишь один из трех самолетов Л-39 возвращается с ремонтных заводов в установленные сроки. Немногим лучше ситуация и с другой "учебной партой" будущих пилотов - самолетом Як-130. Вопрос технического состояния учебных машин в военных училищах стал настолько острым, что привлек внимание главы Минобороны Сергея Шойгу. 3 сентября министр заявил на селекторном совещании о снижении доли исправных учебно-тренировочных машин и потребовал решить эту проблему, сообщили "Известиям" собеседники, знакомые с содержанием закрытой части мероприятия. В этот же день на Ставрополье произошло крушение учебно-боевого штурмовика Су-25УБ.

Учебно-тренировочный самолет L-39 (бортовой номер "39 синий", регистрационный номер RF-34124) из состава 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске (с) Виталий Тимкив / РИА Новости

Недопустимое снижение

В ходе селекторного совещания Сергей Шойгу поручил разобраться, почему в учебных заведениях снижается количество готовых к полетам самолетов.

- Исправность учебной авиации мы рассмотрим на отдельном совещании, к которому я прошу готовиться. Там есть вопросы к ВКС, и к гособоронзаказу, и к другим органам военного управления. Имея систему такого контроля, такие возможности, как вообще можно было допустить снижение доли исправных самолетов учебной авиации? - привел слова министра один из источников "Известий".

Собеседник "Известий" в Минобороны, знакомый с ситуацией, также отметил, что в настоящее время доля исправных самолетов учебной авиации оставляет желать лучшего. По его словам, даже с учетом принятых мер к началу летного периода обучения в вузах - а это март 2020 года - вряд ли удастся выйти на высокие показатели.

Озабоченность военных исправностью учебных самолетов имеет под собой серьезные основания. По данным двух собеседников "Известий" в главкомате ВКС, основная "учебная парта" - самолет Л-39 - ежегодно вырабатывает свой ресурс. В то же время заводы не успевают возвращать их в строй и поставлять в должном количестве комплектующие. Лишь 30% отремонтированных самолетов возвращаются в парки в установленные сроки. Сейчас на вооружении Воздушно-космических сил числится около 150 машин этого типа.

Техзадание для полноценной замены Л-39 подготовлено давно, однако предприятия до сих пор не произвели ничего отвечающего современным требованиям, подчеркнул один из источников. Что касается учебно-боевого самолета Як-130 (на вооружении ВКС находятся 93 машины этого типа), то их исправность также существенно ниже необходимого уровня. Всё это серьезно сказывается на качестве подготовки курсантов, число которых в последние годы заметно выросло.

- Уровень подготовки выпускников Военно-воздушной академии не всегда соответствует требованиям, которые предъявляются к боевым летчикам, - рассказал "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. - Некоторых молодых пилотов приходится доучивать по программам боевой подготовки в строевых частях еще несколько лет. Это происходит из-за того, что сейчас в учебных полках используются устаревшие самолеты Л-39, а количество более современных Як-130 сильно ограничено. Авионика и оборудование этих самолетов и современных машин - например, Су-30, Су-35 и Су-34 - сильно отличаются.

Первоначально Як-130 создавался, чтобы одновременно заменить и простой реактивный тренировочный самолет, и продвинутую машину для обучения пилотированию сложных боевых самолетов, пояснил "Известиям" военный эксперт Антон Лавров,

- Но сейчас видно, что это не удалось. Як-130 оказался слишком сложным и дорогим для базового обучения, - заявил он. - По всей видимости, потребуется разработка какого-то более простого и дешевого в эксплуатации самолета для подготовки курсантов. Сейчас недостаток современных учебных машин мешает выполнять планы по подготовке молодых пилотов для сложных современных боевых самолетов, которые поступают на вооружение ВКС.

После перерыва

На совещании во вторник глава военного ведомства также заявил о необходимости обеспечить качественный учебный процесс будущих военных летчиков, которые, приходя в войска, должны не только уметь летать, но и выполнять боевые задачи. Он подчеркнул, что в этом году летные училища не только набирают курсантов, но и производят полноценные выпуски молодых офицеров.

В ходе военных реформ предыдущего руководства Минобороны число военных учебных заведений было сокращено, а набор в летные училища не проводился несколько лет. В результате уже через несколько лет авиация столкнулась с серьезным дефицитом кадров. Одновременно возросла и аварийность - так, летом 2015 года в течение месяца произошла целая серия серьезных авиапроисшествий, в результате которых было потеряно шесть самолетов. Во вторник в ходе учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ, базировавшийся в Буденновске. По состоянию на момент подписания номера судьба пилотов оставалась неизвестной, поисковая операция в районе крушения продолжалась.

В начале 2017-го Сергей Шойгу констатировал, что некомплект в войсках составляет порядка 1300 пилотов. Чтобы ликвидировать эту проблему, в экстренном порядке продлили срок службы летно-подъемного состава и резко увеличили набор в вузы. В основном учебном центре ВВС - Краснодарском училище - число обучающихся за четыре года возросло с 25 до 600 человек в год. В общей сложности в войска ежегодно приходят около тысячи пилотов.