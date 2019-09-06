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06.09.2019
Lenta.ru

Российская ракета 9М723 улетела по "необычной" траектории

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ

Учебный пуск баллистической ракеты 9М723 комплекса "Искандер-М", проведенный в конце августа с полигона Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которого был поражен "критически важный объект противника", оказался необычным, пишет в "Известиях" военный эксперт Дмитрий Корнев.

"Опубликованное видео учений показывает, что это был необычный пуск. Новая ракета шла по так называемой квазибаллистической траектории. Проще говоря, в полете она выполняла сложные случайные маневры по курсу", — уверен специалист. По его мнению, это делает 9М723 "неуязвимой даже для перспективных средств противоракетной обороны [ПРО] вероятного противника".

Корнев допускает, что данный пуск проведен в рамках серии ракетных испытаний, в ходе которых отрабатываются "исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа" на испытание США ракеты Tomahawk наземного базирования.

По мнению эксперта, Россия может начать испытание наземного варианта ракеты морского комплекса "Калибр" с дальностью более двух тысяч километров, а также установкой более мощного твердотопливного двигателя повысить дальность 9М723 до 700 километров. Также вероятно создание наземных версий ракеты авиационного комплекса "Кинжал", которая изначально "выполнена в размерностях ракеты 9М723", и гиперзвукового "Циркона", дальность которого превысит 500 километров. Корнев не исключает, что Минобороны может возобновить испытания ракетного комплекса РС-26 "Рубеж".

Видео учебного пуска ракеты 9М723 комплекса "Искандер-М" Минобороны опубликовало 31 августа.

Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалось испытание Tomahawk, президент России Владимир Путин провел 18 августа.

Летные испытания крылатой ракеты наземного базирования дальностью более 500 километров Соединенные Штаты провели 18 августа. Таким образом США протестировали оружие, которое считалось запрещенным советско-американским Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившим свое существование 2 августа.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М723
BGM-109 Tomahawk
Искандер
Кинжал ЗРК
РС-26 Рубеж
Персоны
Путин Владимир
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Военные учения
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