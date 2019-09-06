Тир и сушилка для парашютов: в Эстонии нашли тайную базу США

В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Эстонские СМИ нашли у себя в стране - правда, пока не ясно, где именно - базу американского спецподразделения, состоящего из бойцов, аналогичных тем, которые захватывали Усаму бен Ладена. На базе есть тир, склад оружия, тренировочная площадка и сушилка для парашютов. Эксперты указывают, что причиной военного усиления США в Эстонии стало вхождение Крыма в состав России.

В Эстонии располагается секретное американское специальное подразделение, состоящее из бойцов, аналогичных тем, которые захватывали бывшего "террориста №1 в Мире" - Усаму бен Ладена. Об этом рассказала эстонская журналистка Анна Пихл, изучающая статьи военного бюджета США.

Просматривая записи отдела общественного контроля Министерства обороны США, девушка обнаружила запись: американские партнеры выделят Эстонии $15,7 млн на создание специализированного учебного центра с разнообразными возможностями и оборудованием, в том числе сушилкой для парашютов. Также на объекте расположены тир, склад оружия и тренировочная площадка.

"Объект обеспечивает необходимые возможности для планирования операций, для хранения и поддержания оружия и оборудования в безопасных условиях, а также для проведения обучения", - говорится в документе правительства США.

В итоге журналистка вышла американских военных, которые смогли рассказать ей немного деталей про секретную базу, но не указали ее точное местоположение.

"Мы были здесь постоянно с 2014 года, и наша деятельность требует постоянного расширения существующих объектов", - сказал Кевин Стрингер, полковник армии США, старший офицер спецназа.

Полностью база должна быть достроена в следующем году, при этом эстонские СМИ указывают, что причиной военного усиления США в Эстонии стало вхождение Крыма в состав России.

"Подразделения американского спецназа в Эстонии находятся под командованием руководства специальных операций США в Штутгарте",

- добавил Стрингер.

Эстония намерена укреплять оборонное сотрудничество с США, заявлял в прошлом месяце министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

"США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония хочет, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло", - отметил Рейнсалу, встретившись с сенатором США Рональдом Уайденом.

Эстонский министр подчеркнул, что США - ключевой союзник его страны, и Таллин работает "во имя укрепления двусторонних связей". Он также указал на "угрозу для региона со стороны России".

Двумя неделями ранее Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госзакупок США.

Ведомство намерено заключить контракт, чтобы обеспечить маневры американских сухопутных войск в Европе (United States Army Europe, USAREUR) и ускорить перемещение военного контингента. Отдельная задача - обеспечение логистики во время основных учений.

В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики.

Для погрузки и разгрузки военного оборудования и бронетехники Пентагон собирается законтрактовать целую линейку подъемных кранов: от обычных строительных 30-тонников до способных поднять 300 тонн.

Возить технику по европейским дорогам предполагается на коммерческих тягачах с трейлерами грузоподъемностью 2,4-80 т каждый.

В июне конгресс США был внесен законопроект, утверждающий, что Соединенным Штатам необходимо выработать стратегию по "сдерживанию агрессии со стороны России" в Балтийском регионе.

В проекте говорится, что американское Министерство обороны должно изучить возможность размещения в Прибалтике подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия. Автором проекта является член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй из штата Техас.

"США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнёрами с целью сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе", - считает Конэуэй.

Он отметил, что для этой цели возможно создание коопераций для достижения улучшений оперативной совместимости. Это, по мнению автора законопроекта, позволит повысить национальную безопасность балтийских стран, передает ФАН.

Эстония - одна из 11 стран НАТО, увеличивших расходы на оборону до 2% ВВП, как этого требовал президент США Дональд Трамп. Кроме того, в феврале руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны страны Кусти Сальм заявил, что, судя по ее инвестициям в сферу обороны, Эстония готовится к войне, сообщает НСН.

Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения в адрес России в "агрессивном поведении", подчеркивал, что это "разговор в пользу бедных".

Путин отметил, что активность военной авиации стран НАТО гораздо выше активности российской авиации. Кроме того, российский лидер не преминул подчеркнуть, что американский оборонный бюджет является крупнейшим в мире.

Рафаэль Фахрутдинов