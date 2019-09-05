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05.09.2019
Lenta.ru

У границ России нашли тайную базу спецназа США

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На территории Эстонии действует секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сообщили в редакции передачи журналистских расследований "Очевидец" на эстонском телевидении, передает ERR.

По информации журналистов, тренировочная база была построена в 2014 году. В городе Тапа дислоцируется одна из батальонных групп войск НАТО, однако о размещении американского спецназа в стране ранее известно не было. Обнаружить секретный объект помогли документы Пентагона, в которых значился пункт о выделении Эстонии более 15 миллионов долларов на нужды некоего "специфического объекта".

Журналистов "Очевидца" пустили на секретный объект при условии неразглашения его местоположения. Полковник Армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер заявил, что сейчас американцы проводят тренировки на базе вместе с эстонцами. В кризисный период приказы для бойцов спецназа будут поступать из Вашингтона. "Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию Вооруженных сил США через командование в Европе", — пояснил Стрингер.

В апреле посол Эстонии в Польше и Румынии Эрик Мармей заявил, что Таллин выступает за обеспечение регулярного ротационного военного присутствия США на территории всех трех прибалтийских республик. Глава департамента трансатлантических отношений и политики безопасности МИД Литвы Раймонда Мурмокайте также призвала американцев усилить свои военно-морскую и военно-воздушную группировки.

Войска НАТО присутствуют в Эстонии, Латвии, Литве и Польше под командованием Великобритании, Канады, Германии и США соответственно. С 2016 года альянс придерживается официальной стратегии сдерживания России — в Польше и Прибалтике были размещены дополнительные батальоны. В 2018 году НАТО усилила свою группировку в Литве.

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