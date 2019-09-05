Эрдоган анонсировал обсуждение закупки ЗРК Patriot c Трампом

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует обсудить с американским лидером Дональдом Трампом вопрос закупки ЗРК Patriot в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"С-400 не являются средством для нападения, это защитные системы. Нам пытались помешать приобрести оборонные системы. В апреле [поставки С-400 в Турцию] будут полностью завершены", – заявил Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию канала "А хабер".

Турецкий лидер добавил, что обсуждал тему закупки с Трампом по условиям, схожим с российскими в ходе закупки С-400.

"Мы встретимся с Трампом в ООН, тогда и обсудим вновь эту тему", – пояснил он.

Эрдоган отметил, что недопустимо, чтобы кто-то диктовал Турции, каким типом вооружений должна владеть страна.

"У некоторых [государств] есть ракеты с ядерными боеголовками, а у нас их быть не должно. Я не приемлю подобного [отношения]", – подчеркнул Эрдоган.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что если США не продадут республике зенитно-ракетные комплексы Patriot, Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России.

Алексей Дегтярев