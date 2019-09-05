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05.09.2019
Военно-промышленный курьер

Авиация Балтфлота отработала бои на малых высотах

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Источник изображения: vpk-news.ru

На фоне военных маневров НАТО Northern Coasts морская авиация Балтийского флота отработала воздушные бои на средних и малых высотах, сообщает пресс-служба Балтфлота.

В воздушных боях приняли участие не менее 15 истребителей Су-27, лётчики которых успешно уничтожили условного противника.

"В рамках летно-тактического учения морской авиации Балтийского флота пилоты истребителей Су-27 отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах", - указано в сообщении пресс-службы.

Военные учения НАТО Northern Coasts в Балтийском море с участием более 40 кораблей и трех тысяч военнослужащих заявлены как реакция альянса на территориальные претензии неназванной страны.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-27
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
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