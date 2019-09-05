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05.09.2019
Российская газета

Уральский завод обновит парк беспилотников в армии

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БПЛА "Форпост-Р"
БПЛА "Форпост-Р".
Источник изображения: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Полностью модернизированный тяжелый беспилотник, собранный на авиазаводе в Екатеринбурге, на днях совершил первый полет. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, испытания прошли успешно. Серийная поставка комплекса в войска начнется с 2020 года. Всего планируется закупить около 30 единиц.

- Комплекс "Форпост-Р" получил новые возможности благодаря передовым разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Это уникальные возможности для аппарата такого класса, - подчеркнули в минобороны.

По сути, уральские конструкторы полностью обновили хорошо зарекомендовавший себя комплекс израильского производства. Прежними остались лишь внешние обводы. Новый летательный аппарат создан из российских конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, отечественный двигатель. Линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение также российские.

В отличие от прежней, новая модель способна находиться в полете до 18 часов и вести разведку на удалении до 400 километров, тогда как предшественник мог похвастаться только 12 часами работы в радиусе 250 километров. Причем радиолиния обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.


Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

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