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05.09.2019
Российская газета

Частным компаниям разрешат чинить военную технику

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Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсинг
Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсинг.
Источник изображения: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС

Чинить и поддерживать в работоспособном состоянии вооружение, авиационную и бронированную технику в будущем смогут компании, не имеющие отношения к ее производителям. Причем для этого вышедший из строя танк или вертолет не придется никуда везти - предполагается, что новые лицензированные сервис-центры по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники появятся непосредственно на территории воинских частей. Кроме того, некоторые "танкомастерские" будут выезжать на полигоны, где проходят учения, чтобы в случае необходимости подлатать бронетехнику прямо на месте маневров.

В настоящее время сервисным обслуживанием танков, самолетов, бронетранспортеров и другой техники занимаются производители. Главная загвоздка - для того чтобы провести ремонт, технику приходится отправлять на завод, который зачастую располагается очень далеко от места приписки военной техники.

Новый порядок обслуживания армейской техники прописан во внесенном в Думу правительственным законопроекте. Отмечается, что будут созданы новые рабочие места, обеспечены логистическая поддержка и материально-техническое сопровождение сервисных работ.

"Сервисное обслуживание включает в себя гарантийный и технический надзор, текущий ремонт, техническое обслуживание. При этом производить капитальный ремонт как и прежде будут предприятия-изготовители", - пояснил "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

Законопроект устанавливает переходный период до 1 января 2021 года. До этого срока юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут получить лицензию на право ведения сервисного обслуживания вооружения и военной техники.


Иван Петров

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Проекты
Военные учения
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