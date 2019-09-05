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05.09.2019
РИА Новости

Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России

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Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с размещением биолабораторий вблизи границ России остается напряженной, сейчас формируется определенный уровень готовности для нивелирования рисков в случае реальной угрозы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обстановка с чужими лабораториями у границ, безусловно, напряженная, пока в позитивном ключе ничего не меняется. Напряжение сохраняется. Мы формируем уровень готовности такой, который позволит нивелировать риски, если вдруг они будут реализовываться", - сказала Попова журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.

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