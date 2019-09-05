Медведев утвердил план мероприятий по обеспечению химической безопасности

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил план мероприятий по реализации Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", - говорится в документе.

Минздраву РФ поручено ежегодно до 1 марта представлять в кабмин доклад о ходе реализации плана с учетом данных, предоставленных другими министерствами и ведомствами. Региональным властям рекомендовано также принять участие в реализации плана.