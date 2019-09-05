Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249

В США названа компания, которая вошла в программу по разработке перспективных систем стрелкового оружия. Речь идёт о компании SIG SAUER, которая объявила, что готова предложить "революционное оружие" для армии США. Революционное – в том смысле, что ничего подобного ранее в армии США не было. Более чем амбициозное заявление.

Источник изображения: SIG SAUER

Стрелок с SIG MCX Virtus

Производитель отметил, что перспективные системы стрелкового оружия должны в итоге заменить автоматический карабин M4 и пулемёт M249 SAW. Соответствующий контракт, как утверждается, уже подписан между компанией и Пентагоном.

Новая (предлагаемая) стрелковая система рассчитана на применение 6,8-мм гибридных боеприпасов, которые будут использоваться и для автоматической винтовки, и для лёгкого (ручного) пулемёта.

Гендиректор SIG SAUER Рон Коэн:

Для нас большая честь быть отобранными для участия в программе "Оружие нового поколения", которая приведёт к увеличению летальности по сравнению с устаревшим оружием.

Отмечено, что 6,8-мм боеприпасы создаются для повышения убойного действия при стрельбе с увеличенных дистанций. В компании утверждается, что "это совершенно новый патрон, который при всей своей компактности и малой массе позволит пуле лететь с повышенной скоростью и точностью".

Одним из предлагаемых вооружений для армии США является SIG SAUER NGSW-AR. Это сверхлёгкий пулемёт с быстросъёмными магазинами под те самые 6,8-мм боеприпасы и со складывающимся прикладом. С ним интегрирован прибор ночного видения.

Так же речь идёт о винтовке NGSW-Rifle с M-LOK, складывающимся прикладом и дублированными "органами управления".

О сроках исполнения контракта и объёмах заказа пока не сообщается.