Войти
05.09.2019
Военное обозрение

Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249

230
0
0

В США названа компания, которая вошла в программу по разработке перспективных систем стрелкового оружия. Речь идёт о компании SIG SAUER, которая объявила, что готова предложить "революционное оружие" для армии США. Революционное – в том смысле, что ничего подобного ранее в армии США не было. Более чем амбициозное заявление.

Источник изображения: SIG SAUER

Стрелок с SIG MCX Virtus

Производитель отметил, что перспективные системы стрелкового оружия должны в итоге заменить автоматический карабин M4 и пулемёт M249 SAW. Соответствующий контракт, как утверждается, уже подписан между компанией и Пентагоном.

Новая (предлагаемая) стрелковая система рассчитана на применение 6,8-мм гибридных боеприпасов, которые будут использоваться и для автоматической винтовки, и для лёгкого (ручного) пулемёта.

Гендиректор SIG SAUER Рон Коэн:

Для нас большая честь быть отобранными для участия в программе "Оружие нового поколения", которая приведёт к увеличению летальности по сравнению с устаревшим оружием.

Отмечено, что 6,8-мм боеприпасы создаются для повышения убойного действия при стрельбе с увеличенных дистанций. В компании утверждается, что "это совершенно новый патрон, который при всей своей компактности и малой массе позволит пуле лететь с повышенной скоростью и точностью".

Одним из предлагаемых вооружений для армии США является SIG SAUER NGSW-AR. Это сверхлёгкий пулемёт с быстросъёмными магазинами под те самые 6,8-мм боеприпасы и со складывающимся прикладом. С ним интегрирован прибор ночного видения.

Так же речь идёт о винтовке NGSW-Rifle с M-LOK, складывающимся прикладом и дублированными "органами управления".

О сроках исполнения контракта и объёмах заказа пока не сообщается.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
M4 Carbine
Компании
SIG Sauer
Похожие новости
29.07.2019
Пентагон недоволен своим стрелковым оружием
28.11.2017
Американская армия ищет лёгкие пулемёты
07.11.2017
Прощай, Калашников!
05.05.2017
Французская армия начала процесс замены автоматов FAMAS на штурмовые винтовки HK416F
24.10.2011
Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии