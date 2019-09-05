Во время визита Моди к Путину обсуждались поставки С-400
Интерес к военно-техническому сотрудничеству с Россией у Индии очень большой, на переговорах лидеров двух стран затрагивался в том числе вопрос по ЗРК С-400, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Обсуждалась и такая чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия – это элементы соответствующие военно-технического сотрудничества, интересы наших индийских партнеров большой, и обсуждение этой темы, я имею в виду тему ВТС, потом было продолжено в ходе переговоров между российской и индийской делегациями", – передает слова Пескова РИА "Новости".
Он охарактеризовал как благоприятную ситуацию с контрактом по поставке Индии комплексов С-400.
"Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно", – заявил Песков.
В среду президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Нарендрой Моди. В ходе переговоров российский лидер в том числе рассказал о вертолетах Ка-226Т.
Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку систем С-400.
В ФСВТС заявили, что санкции не помешают участию России в оружейных тендерах в Индии.
Напомним, в июле помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг не дал четкого ответа на вопрос о том, намерены ли США вводить против Индии санкции за покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Кроме того, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Индия заказала у России вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов.
Сергей Гурьянов
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