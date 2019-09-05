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05.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Во время визита Моди к Путину обсуждались поставки С-400

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Интерес к военно-техническому сотрудничеству с Россией у Индии очень большой, на переговорах лидеров двух стран затрагивался в том числе вопрос по ЗРК С-400, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждалась и такая чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия – это элементы соответствующие военно-технического сотрудничества, интересы наших индийских партнеров большой, и обсуждение этой темы, я имею в виду тему ВТС, потом было продолжено в ходе переговоров между российской и индийской делегациями", – передает слова Пескова РИА "Новости".

Он охарактеризовал как благоприятную ситуацию с контрактом по поставке Индии комплексов С-400.

"Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно", – заявил Песков.

В среду президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Нарендрой Моди. В ходе переговоров российский лидер в том числе рассказал о вертолетах Ка-226Т.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку систем С-400.

В ФСВТС заявили, что санкции не помешают участию России в оружейных тендерах в Индии.

Напомним, в июле помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг не дал четкого ответа на вопрос о том, намерены ли США вводить против Индии санкции за покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Кроме того, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Индия заказала у России вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов.


Сергей Гурьянов

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
КА-226
КА-226Т
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
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