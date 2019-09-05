Летчик-испытатель заявил об уникальных возможностях катапультирования из Су-25

Оснащение самолетов Су-25 позволяет экипажу катапультироваться на минимальной высоте даже в случае, если один из них оказался в бессознательном состоянии, рассказал летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов, комментируя гибель пилотов штурмовика.

"Я летал на 50 типах самолетов. На этом типе катапультироваться можно с любой высоты. Можно со 150, со 100 метров в зависимости от того, какое стоит кресло. Можно даже из стоящего на земле. Если пилоты в сознании и нет населенного пункта, а самолет неуправляем, они обязаны катапультироваться", – передает его слова ТАСС.

Летчик-испытатель назвал Су-25 "умной" техникой.

"Он работает в Сирии, везде, и везде выходит победителем. Здесь были два ведь члена экипажа, и один может катапультировать второго, если один из них был без сознания", – сказал Кнышов.

По его словам, при обучении на тренажерах летчиками отрабатываются разные ситуации.

Источник в авиационной сфере рассказал, что штурмовик, разбившийся на Ставрополье, должен был завершить пике на высоте около 1 км. Он добавил, что хотя кресла позволяют катапультироваться даже с минимальной высоты, бывают ситуации, когда может не хватить высоты и в 5, и в 10 километров.

Кнышов, в свою очередь, не исключил, что пилоты могли потерять сознание.

"Для такого пилотажа должны быть противоперегрузочные костюмы: перегрузка 5-6 g, а это возможна и потеря сознания", – сказал он.

Летчик-испытатель заявил, что может множество причин, почему пилоты не катапультировались.

"Это техника. Все же ездят на автомобилях и знают, что там бывают отказы, и их больше, чем в воздухе, но и так бывает (что неисправны системы самолета). Сейчас комиссия разбирается, может быть, там был отказ рулевого управления, органов управления; что- то зависит также от заправки, от подвеса. Какая погода была – простая или сложная? Пилотировать могли только в простых условиях, в сложных не имели права", – добавил он.

Ранее источник заявил, что погода была хорошая, а самолет – исправен.

Во вторник штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье. Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, но их тела не были найдены. Позже выяснилось, что они находятся в кабине, однако Су-25 ушел на три метра в землю и его пришлось откапывать.

Тела были обнаружены в среду.

Разбившимся штурмовиком управляли опытные летчики, в том числе командир звена и начальник авиационной безопасности.

Также были высказаны предположительные причины крушения.

Сергей Гурьянов