Москва-Пекин – дружба навек

Отношения Москвы и Пекина в военной и военно-технической сфере вступают в новую стадию развития. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам прошедших в Москве переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

"Китай — ключевой стратегический партнёр России на мировой арене. В этом году мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня наши государства вступают в новую стадию своего развития", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что выражением зрелости и основательности российско-китайского тандема являются тесные дружеские отношения глав России и Китая.

"В текущем году прошло уже пять встреч на высшем уровне. Уделяем особое внимание реализации достигнутых договорённостей о развитии партнёрства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений", — заявил министр обороны России.

По словам Шойгу, между РФ и КНР регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генеральными штабами, видами вооружённых сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.

В свою очередь заместитель председателя Центрального военного совета КНР обратил внимание на то, что "США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегического давление". Генерал-полковник Чжан Юся отметил, что Китай всегда считал Россию приоритетным направлением своей дипломатической работы и готов под стратегическим руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва".

В заключение встречи министр обороны РФ сообщил, что в ходе заседания российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве Россия и Китай подпишут пакет документов, определяющих направления совместной работы в военной и военно-технической сферах.