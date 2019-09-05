Белоруссия готова заявить о своем нейтралитете

Белоруссия готова инициировать принятия декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас.

"Как сказал глава государства, говоря о проблеме договора о ракетах средней и меньшей дальности, Белоруссия не выходила из этого договора и готова выступить с инициативой принятия декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе", — сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что это еще один шаг Минска, который призван способствовать восстановлению доверия в глобальном контексте.

"Белоруссия и далее будет работать и вносить свой вклад в поиск объединительной повестки дня, как в борьбе с терроризмом, так и в общем снижении напряженности в области безопасности, вносить свой вклад на преодоление любых разделительных линий", — добавил Дапкюнас.