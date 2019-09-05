Войти
05.09.2019
Военно-промышленный курьер

Белоруссия готова заявить о своем нейтралитете

221
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Белоруссия готова инициировать принятия декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас.

"Как сказал глава государства, говоря о проблеме договора о ракетах средней и меньшей дальности, Белоруссия не выходила из этого договора и готова выступить с инициативой принятия декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе", — сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что это еще один шаг Минска, который призван способствовать восстановлению доверия в глобальном контексте.

"Белоруссия и далее будет работать и вносить свой вклад в поиск объединительной повестки дня, как в борьбе с терроризмом, так и в общем снижении напряженности в области безопасности, вносить свой вклад на преодоление любых разделительных линий", — добавил Дапкюнас.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Похожие новости
15.11.2017
Самолеты ВКС доставили киргизских военных в Таджикистан на учения по антитеррору
07.11.2017
В США пытаются найти ответ на рост российской военной мощи
06.10.2017
НАТО считает, что на военных учениях "Запад-2017" Россия протестировала крупную войну (Le Monde)
09.07.2009
Выставка вооружения и военной техники открывается в Нижнем Тагиле
19.06.2009
Перспективы военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии обсудят в Нижнем Новгороде
01.06.2009
Положительный опыт льготных поставок российского оружия Белоруссии будет распространен на другие страны ОДКБ - ФСВТС РОССИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии