Взаимоотношения Белоруссии с НАТО развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией - госсекретарь Совбеза

Минск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО, в том числе странами-соседями, развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась после встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

"Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве (встреча с советником президента США по нацбезопасности Болтоном 30 августа в Варшаве - ИФ) и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнеры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия - наш стратегический союзник и партнер", - сказал Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

"Наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями, они не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Россией", - подчеркнул Зась.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Белоруссию приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями", - сказал госсекретарь.

По его словам, "у нас вынесены для обсуждения определенные вопросы, в общем они где-то коррелируются (с тем, что обсуждалось в Варшаве - ИФ) - и по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности". "Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе", - считает Зась.

Ранее в среду госсекретарь Совбеза доложил президенту Александру Лукашенко об итогах встречи с Болтоном в Варшаве.

Лукашенко в ходе общения с Засем подчеркивал готовность к рассмотрению предложений со стороны западных партнеров. "Тут скрывать нам нечего. Чтобы не было разных домыслов после визита помощника президента США Джона Болтона в Беларусь и переговоров, которые были продолжены в Варшаве по вопросам безопасности, где присутствовали ваши коллеги", - отмечал президент.

"Я вас просил осмыслить все эти переговоры здесь и там, высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. То есть, что происходило в Варшаве, какие акценты, что соседи от нас требуют и просят - и балтийские страны, и Польша, и Украина. Может, мы где-то не так поступаем и так далее", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, Болтон в минувшую пятницу в Варшаве провел переговоры c представителями Беларуси, Польши и Украины. Минск на встрече представил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Также в ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Сам Зась позднее в беседе с журналистами призвал к тому, чтобы в этой встрече не искали "каких-то скрытых смыслов или тем более не выстраивали конспирологических теорий об интригах, заговорах".

По его словам, на встрече обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в нормандском формате. "В том числе, те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь по присоединению к переговорному процессу США", - уточнил он.