Войти
05.09.2019
Интерфакс-АВН

Взаимоотношения Белоруссии с НАТО развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией - госсекретарь Совбеза

234
0
0
Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Минск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО, в том числе странами-соседями, развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась после встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

"Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве (встреча с советником президента США по нацбезопасности Болтоном 30 августа в Варшаве - ИФ) и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнеры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия - наш стратегический союзник и партнер", - сказал Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

"Наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями, они не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Россией", - подчеркнул Зась.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Белоруссию приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями", - сказал госсекретарь.

По его словам, "у нас вынесены для обсуждения определенные вопросы, в общем они где-то коррелируются (с тем, что обсуждалось в Варшаве - ИФ) - и по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности". "Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе", - считает Зась.

Ранее в среду госсекретарь Совбеза доложил президенту Александру Лукашенко об итогах встречи с Болтоном в Варшаве.

Лукашенко в ходе общения с Засем подчеркивал готовность к рассмотрению предложений со стороны западных партнеров. "Тут скрывать нам нечего. Чтобы не было разных домыслов после визита помощника президента США Джона Болтона в Беларусь и переговоров, которые были продолжены в Варшаве по вопросам безопасности, где присутствовали ваши коллеги", - отмечал президент.

"Я вас просил осмыслить все эти переговоры здесь и там, высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. То есть, что происходило в Варшаве, какие акценты, что соседи от нас требуют и просят - и балтийские страны, и Польша, и Украина. Может, мы где-то не так поступаем и так далее", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, Болтон в минувшую пятницу в Варшаве провел переговоры c представителями Беларуси, Польши и Украины. Минск на встрече представил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Также в ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Сам Зась позднее в беседе с журналистами призвал к тому, чтобы в этой встрече не искали "каких-то скрытых смыслов или тем более не выстраивали конспирологических теорий об интригах, заговорах".

По его словам, на встрече обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в нормандском формате. "В том числе, те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь по присоединению к переговорному процессу США", - уточнил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
22.01.2018
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
21.12.2017
Опора державы: российские органы безопасности отмечают вековой юбилей
18.09.2017
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
19.09.2016
Разбираясь в российской концепции тотальной войны в Европе (The Heritage Foundation, США)
12.08.2016
«Полонез», «Аист» — что дальше?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии