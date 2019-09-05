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05.09.2019
Известия.ru

Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сверхзвуковой пассажирский самолет планируется создавать с нуля, а не на базе стратегического бомбардировщика Ту-160. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, пишет газета "Ведомости".

Глава ведомства отметил, что создание такого самолета на базе Ту-160 невозможно, так как такой проект не будет экономически оправдан, сообщает телеканал "Звезда". Также в России отсутствуют двигатели для данной машины, а НК-32 (используются на Ту-160. — Ред.) не подходят по экономическим параметрам и размеру.

"Сверхзвуковой лайнер должен быть компактной машиной. Скорее всего, на 16–19 мест. Скорость должна быть примерно 2–3 тыс. км/ч", — отметил он, добавив, что смысла нет делать машину на 1,5 тыс. км/ч.

По его словам, сейчас коммерческие лайнеры летают со скоростью почти 900 км/ч, потому никто не будет покупать сверхзвуковой самолет в два раза дороже, если разница в скорости будет незначительной.

"Сейчас просто нет таких технологий, которые позволили бы обеспечить сверхзвук по цене дозвукового самолета", — резюмировал Мантуров.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов отметил, что в настоящее время многие государства думают над тем, как вернуть сверзвуковые самолеты в штатные полеты.

"Разработка нового самолета несет новый уровень подготовки инженеров, техников, это новые технологии, это серьезный толчок к развитию промышленности в нашей стране, чего нам очень не хватает", — цитирует авиаэксперта НСН.

12 февраля президент России Владимир Путин обсудил идею создания собственного пассажирского сверхзвукового самолета с представителями общественности в Казани. На эту мысль его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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