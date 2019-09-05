Испания инвестирует в "истребитель будущего"

Европейский истребитель нового поколения вышел на очередной этап финансирования. Вчера, 3 сентября, портал infodefensa.com сообщил о том, что правительство Испании одобрило финансирование проекта NGWS.

Испания официально присоединилась к Франции и Германии в феврале этого года, когда три страны совместно профинансировали проектные работы. Вклад Испании на том этапе разработки составил €25 млн.

Макет истребителя проекта NGWS Источник изображения: defence-blog.com

Стоимость работ следующего проекта составит €330 млн — по €110 млн от Франции, Испании и Германии. При этом финансирование будет вестись на протяжении четырёх лет: в 2019 году Минобороны Испании перечислит 10 млн, в 2020 — 60 млн, в 2021 — 20 млн, в 2022 — 20 млн.

Программа New Generation Weapon System (NGWS), ранее известная как Future Combat Air System (FCAS), направлена на создание системы вооружения, состоящей из истребителя нового поколения, а также боевых дронов, действующих в единой системе.