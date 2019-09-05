"Критически важно": сенаторы призвали Белый дом спонсировать ВСУ
Сенаторы США призвали Белый дом сохранить военную помощь Украине
Американские сенаторы обратились к Белому дому с призывом не отказываться от военного финансирования Украины, объясняя это особой необходимостью выделения данных средств "для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных". Официально известно, что американские военные собираются заложить на финансирование ВСУ $250 млн, но в последнее время СМИ сообщают о возможности его прекращения.
Сенаторы США от обеих партий призвали Белый дом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Соответствующее письмо они направили во вторник директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни.
Документ подписали республиканец от штата Огайо Роб Портман, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал и республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. Все они входят в так называемый "Кокус (объединение законодателей по интересам - "Газета.Ru") по Украине".
В письме, опубликованном на сайте Портмана, сенаторы пояснили, что это финансирование крайне важно для долгосрочной стабильности Украины. Там подчеркнули, что выделение этих средств имеет постоянную поддержку и одобрение со стороны конгресса США, который как раз и направляет их. "Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства [на военную помощь Украине]", - указано на сайте.
"Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны", - утверждают сенаторы.
Телеканал CNN ранее сообщил, что в течение последних нескольких недель Вашингтон выражал намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере $250 млн. Впрочем, там уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Как сообщает телекомпания, президент США Дональд Трамп не единожды говорил о возможности пойти на такой шаг.
Источники газеты Politico утверждают, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение. В министерстве обороны США отметили, что с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд.
Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США, демократ от штата Вашингтон Адам Смит 10 июня во время презентации проекта американского военного бюджета.
"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - отметили в законопроекте.
То есть, по сравнению с текущим годом Вашингтон планирует увеличить военную помощь Украине на $50 млн. Предполагается, что эта сумма будет потрачена на летальное оружие, призванное повысить уровень обороны Украины. Остальные средства, согласно плану, должны быть направлены на подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки.
Между Вашингтоном и Киевом есть еще один договор: в конце июня они подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений. Согласно этому соглашению, США предоставят министерству обороны Украины $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов, пояснили в сообщении американского Госдепартамента. Там уточнили, что финансирование будет выделено в ближайшие два года.
К тому же это, по мнению американских дипломатов, должно способствовать "достижению Украиной своей цели" - соблюдению стандартов физической безопасности и управления запасами боеприпасов, которые устанавливает НАТО.
"В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" Соединенные Штаты финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1,7 тыс. тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине", - подчеркнули в сообщении.
Кроме того, в Госдепе напомнили, что с 2004 по 2018 год Вашингтон выделил Киеву более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, которые сохранились у украинской стороны после распада СССР.
Лидия Мисник
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