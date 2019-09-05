"Критически важно": сенаторы призвали Белый дом спонсировать ВСУ

Сенаторы США призвали Белый дом сохранить военную помощь Украине

Американские сенаторы обратились к Белому дому с призывом не отказываться от военного финансирования Украины, объясняя это особой необходимостью выделения данных средств "для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных". Официально известно, что американские военные собираются заложить на финансирование ВСУ $250 млн, но в последнее время СМИ сообщают о возможности его прекращения.

Сенаторы США от обеих партий призвали Белый дом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Соответствующее письмо они направили во вторник директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни.

Документ подписали республиканец от штата Огайо Роб Портман, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал и республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. Все они входят в так называемый "Кокус (объединение законодателей по интересам - "Газета.Ru") по Украине".

В письме, опубликованном на сайте Портмана, сенаторы пояснили, что это финансирование крайне важно для долгосрочной стабильности Украины. Там подчеркнули, что выделение этих средств имеет постоянную поддержку и одобрение со стороны конгресса США, который как раз и направляет их. "Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства [на военную помощь Украине]", - указано на сайте.

Законодатели убеждены, что эта помощь "критически важна для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных".

"Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны", - утверждают сенаторы.

Телеканал CNN ранее сообщил, что в течение последних нескольких недель Вашингтон выражал намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере $250 млн. Впрочем, там уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Как сообщает телекомпания, президент США Дональд Трамп не единожды говорил о возможности пойти на такой шаг.

Источники газеты Politico утверждают, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение. В министерстве обороны США отметили, что с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд.

На 2020 финансовый год, который начнется 1 октября, Пентагон собирается заложить $250 млн на военную помощь Украине.

Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США, демократ от штата Вашингтон Адам Смит 10 июня во время презентации проекта американского военного бюджета.

"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - отметили в законопроекте.

То есть, по сравнению с текущим годом Вашингтон планирует увеличить военную помощь Украине на $50 млн. Предполагается, что эта сумма будет потрачена на летальное оружие, призванное повысить уровень обороны Украины. Остальные средства, согласно плану, должны быть направлены на подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки.

Между Вашингтоном и Киевом есть еще один договор: в конце июня они подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений. Согласно этому соглашению, США предоставят министерству обороны Украины $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов, пояснили в сообщении американского Госдепартамента. Там уточнили, что финансирование будет выделено в ближайшие два года.

Во внешнеполитическом ведомстве США рассчитывают, что этот проект обеспечит более безопасное складирование украинских боеприпасов.

К тому же это, по мнению американских дипломатов, должно способствовать "достижению Украиной своей цели" - соблюдению стандартов физической безопасности и управления запасами боеприпасов, которые устанавливает НАТО.

"В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" Соединенные Штаты финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1,7 тыс. тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине", - подчеркнули в сообщении.

Кроме того, в Госдепе напомнили, что с 2004 по 2018 год Вашингтон выделил Киеву более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, которые сохранились у украинской стороны после распада СССР.

Лидия Мисник