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05.09.2019
Независимое военное обозрение

Модернизированный "Ночной охотник" поступает в войска

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Фото Павла Сарычева\НГ-Online
Фото Павла Сарычева\НГ-Online.

Минобороны РФ досрочно получает вертолеты в рамках Госпрограммы вооружения 2018-2027

Государственная программа вооружения 2018-2027 годов предусматривает поставку 423 современных вертолетов в интересах Министерства обороны России. Войска уже получили 112 машин, 58 из которых были переданы раньше установленного срока, об этом сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 3 сентября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил.

Вопрос о готовности холдинга "Вертолеты России", входящего в госкорпорацию "Ростех", по выполнению Госпрограммы был вынесен на рассмотрение коллегии в соответствии с повесткой дня заседания. Сергей Шойгу отметил, что на текущий год запланирована поставка 60 единиц техники, 42 вертолета уже поступили.

По поручению Верховного главнокомандующего контракт на создание 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ был заключен между Минобороны РФ и холдингом "Вертолеты России", и производитель существенно снизил ранее заявленную стоимость, подчеркнул Сергей Шойгу.

Всепогодный ударный Ми-28НМ является модернизированной версией Ми-28Н "Ночной охотник" и относится к вертолетам нового поколения, способных выполнять широкий спектр задач. Боевой Ми-28НМ предназначен для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Высокие летно-технические характеристики, прогрессивная и надежная конструкция, интегрированное бортовое оборудование и высокоэкономичные двигатели характеризуют эту винтокрылую машину. Летательный аппарат оснащен принципиально новым локатором с круговым обзором и новой системой управления с элементами искусственного интеллекта. На нем установлены усовершенствованные системы ночного видения, позволяющие действовать в любое время суток. Ми-28НМ в отличие от базовой модели обладает увеличенной дальностью поражения целей, расширенным составом вооружения, двойным комплектом управления и новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Вертолет впервые был представлен широкой аудитории на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Поставки Ми-28НМ в российские войска начнутся до конца 2019 года, ранее сообщил командующий ВВС РФ – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил о состоявшейся передаче военному ведомству двух Ми-28НМ для проведения государственных испытаний и о том, что предусматривается дальнейшая поставка установочной партии из шести машин, до конца 2021 года планируется создание 18 единиц и далее каждый год по 16. Андрей Богинский назвал модернизированный вариант "Ночного охотника" "максимально живучим и очень опасным противником". В марте текущего года первый образец нового "Ночного охотника" производства ПАО "Роствертол", входящего в "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех", проходил испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

Опыт, приобретенный российской авиацией в Сирийской Арабской Республике, имеет большое влияние на создание "Вертолетами России" модернизированных версий винтокрылой техники в интересах Министерства обороны. Новые разработки воплощаются в жизнь на основных производственных предприятиях холдинга, история которых начинается в 30-х годах прошлого века, - Казанском вертолетном заводе, "Роствертоле" и отметившем на днях 80-летний юбилей Улан-Удэнском авиационном заводе.


Ирина Дронина

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Страны
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