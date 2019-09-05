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05.09.2019
ЦАМТО

Rheinmetall оборудовала дистанционно управляемую машину "Мишн Мастер" барражирующими боеприпасами WARMATE

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Беспилотный комплекс Warmate-1
Беспилотный комплекс Warmate-1.
Источник изображения: wbgroup.pl

ЦАМТО, 4 сентября. По оценке Rheinmetall, одной из самых инновационных систем, представленных в этом году на открывшейся в Кельце выставке MSPO-2019, является последняя версия дистанционно управляемой машины (ДУМ) "Мишн Мастер" (Mission Master), оснащенная ПУ барражирующих боеприпасов WARMATE.

ДУМ разработана в рамках заключенного Rheinmetall с польской WB Group соглашения о сотрудничестве в рамках проекта обеспечения действующих в пешем порядке подразделений высокоточными средствами поражения.

Как и другие версии разработанной Rheinmetall ДУМ, новая "Мишн Мастер - Протекшн" (Mission Master – Protection) размещена на шасси с колесной формулой 8x8. Интегрированный комплекс WARMATE обеспечивает новые возможности для нанесения ударов и ведения наблюдения. Он позволяет выполнять мониторинг поля боя, обнаруживать и определять точные позиции противника и, после принятия решения, уничтожать их. В случае отмены атаки, WARMATE может быть перенацелен на другой объект, либо продолжать барражирование в заданном районе.

Особенностью комплекса является то, что ДУМ "Мишн Мастер - Протекшн" впервые оснащена системой трубчатых направляющих для запуска нескольких барражирующих боеприпасов WARMATE, которые могут с высокой точностью наносить удары в составе "роя". Это значительно увеличивает огневую мощь подразделения, безопасность действующих в пешем порядке войск в ближнем бою, поскольку вся система может применяться вне зоны прямой видимости.

По заявлению специалистов компании, возможность осуществлять наблюдение за скрытыми целями и проводить точную идентификацию перед нанесением высокоточного удара с минимальным побочным ущербом предоставляет оснащенным ДУМ "Мисшн Мастер - Протекшн" подразделениям преимущество на поле боя. А поскольку как ДУМ, так и WARMATE могут выполнять определенные функции автономно, это позволяет сократить требуемый для управления расчет.

Операторы могут управлять как ДУМ, так и WARMATE с применением мобильной наземной станции управления, оборудования из состава комплекта индивидуальной экипировки "Аргус" или другой системы боевого управления с программным обеспечением Rheinmetall.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Au-30
Warmate
Компании
Rheinmetall
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