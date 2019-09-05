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05.09.2019
Независимое военное обозрение

США и их союзники безудержно реализуют политику гегемонии

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Фото пресс-службы МО РФ
Фото пресс-службы МО РФ.

На этом фоне Москва и Пекин выстраивают прочные союзнические отношения

Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, в том числе в оборонной сфере, благодаря лидерам двух государств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

"Китай – ключевой стратегический партнёр России на мировой арене. В этом году отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они вступают в новую стадию своего развития", – сказал Шойгу.

Отмечено, что выражением зрелости и основательности российско-китайского тандема являются тесные дружеские отношения глав наших государств.

"В текущем году прошло уже пять встреч на высоком уровне.

Уделяем особое внимание реализации достигнутых договорённостей о развитии партнёрства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений", – заявил глава российского военного ведомства.

По его словам, регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генеральными штабами, видами вооружённых сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.

"Успешно взаимодействуем по военной линии в рамках ШОС и "СМОА плюс", – добавил Шойгу.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся назвал политику США по отношению к Китаю, России и ряду других стран безудержной травлей.

"США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегического давление", – сказал Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

По его словам, Китай всегда считал Россию приоритетным направлением своей дипломатической работы и готов под стратегическим руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва".

"Лидеры двух стран придают большое значение отношениям между армиями и при каждой встрече обязательно обсуждают военное сотрудничество", – подчеркнул китайский генерал.

Он отметил, что в последние годы военное сотрудничество Москвы и Пекина находится на высоком уровне и продолжает развиваться.

Фото пресс-службы МО РФ

Заместитель председателя напомнил, что в прошлом году Китай впервые принял участие в масштабных маневрах ВС РФ "Восток", в июле этого года Китай и Россия впервые совместно провели стратегическое воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Он также указал на важность совместных военно-морские учений армий двух государств и участие НОАК в Армейских международных играх.

"Ваше дружеское отношение, откровенность и деловой подход произвели на меня глубокое впечатление", – добавил Юся.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся подписали пакет документов, определяющих направления совместной работы в военной и военно-технической сферах, в ходе заседания российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве.

"Сегодня мы проведём 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором подпишем солидный пакет документов, определяющих ключевые направления совместной работы в военной и военно-технической сферах", – сказал глава Минобороны РФ перед началом этой встречи.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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