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05.09.2019
Российская газета

"Тайфун" превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием

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Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В семействе бронеавтомобилей "Тайфун" пополнение - машина для сопровождения колонн с ядерным оружием.

О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Он пояснил, что броневик предназначен для 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность.

Автомобиль прошел заводские испытания. Его стоимость для армии разработчики снизили на 30 процентов, упростив ряд систем и заменив подвеску.

При создании бронеавтомобиля были по максимум использованы российские комплектующие.

Справка "РГ"

Семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности "Тайфун" предназначено для перевозки личного состава и установки различного оборудования или вооружений. На его базе можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, эвакуаторы.

Все автомобили могут быть оснащены дистанционно управляемым пулемётным модулем. Комбинированная броня из керамики и стали, а также бронестекла обеспечивают круговую защиту от 14,5 миллиметровых бронебойных пуль.

От мин машину защищает V-образное днище, поглощающее энергию взрыва (до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте).


Олег Корякин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Проекты
Тайфун
Ядерный щит
ЯО
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