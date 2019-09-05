Войти
05.09.2019
Интерфакс-АВН

Турецкие военные обучаются в РФ использованию С-400 - Минобороны Турции

229
0
0
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Стамбул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Турции в России приступили к курсам по обучению эксплуатации поставляемых в их страну ЗРС С-400, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое министерство обороны.

"В России стартовали курсы подготовки расчетов С-400 с участием персонала турецких ВВС", - пишет агентство.

Ранее в среду начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что подготовка турецких военных, которым предстоит использовать С-400, завершится к июню 2020 года.

По его словам, поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
Похожие новости
29.08.2019
Россия и Турция обсуждают поставку истребителей пятого поколения Су-57
10.07.2019
Поставки ЗРС С-400 Индии могут быть завершены к 2025 году
14.05.2019
F-35: пшик молнии
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
26.10.2018
Минобороны Турции: развертывание С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии