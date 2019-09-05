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05.09.2019
Российская газета

Армия получит первые санитарные машины на базе "Тайфуна" в 2019 году

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Источник изображения: Алексей Моисеев

В нынешнем году Вооруженные силы России получат первые санитарные бронированные автомобили "Линза" на базе шасси "Тайфун". У них двухместные кабины и модуль для перевозки раненых.

Об этом РИА Новости сообщил главный конструктор предприятия-разработчика Игорь Зарахович. Он отметил, что впервые "Линзу" показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Машину делали по техническому заданию министерства обороны РФ. Она уже прошла весь цикл необходимых испытаний и получила литеру "О1". В 2019 году на предприятии выпустят первую партию санитарных бронированных автомобилей.

Кстати, Игорь Зарахович сказал также и о том, что по просьбе военного ведомства стоимость "Тайфунов" снизили примерно на 30 процентов. Этого удалось достичь за счет упрощения сложных систем и замены подвески: гидропневматическую заменили на пружинную.

"Тайфун" - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. Он может выдержать взрыв до 8 килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На бронеавтомобиле установлены пять видеокамер, которые предоставляют экипажу круговой обзор.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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