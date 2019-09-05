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05.09.2019
Интерфакс-АВН

"Главкосмос" заключил контракт на запуск иностранных малых спутников

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - "Главкосмос" заключил контракт с немецкой компанией Exolaunch на запуск американских и европейских малых спутников, сообщили в пресс-службе российской компании.

"АО "Главкосмос" и Exolaunch - германская компания-интегратор малых аппаратов подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на РН "Союз-2" в период начиная с 2020 года" - сообщили в пресс-службе.

"В новый кластер малых космических аппаратов войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. В состав кластера войдут космические аппараты из Северной Америки, Европы и Азии", - сообщил гендиректор Exolaunch Дмитрий Богданов, слова которого приводят в пресс-службе.

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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