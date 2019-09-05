"Главкосмос" заключил контракт на запуск иностранных малых спутников

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - "Главкосмос" заключил контракт с немецкой компанией Exolaunch на запуск американских и европейских малых спутников, сообщили в пресс-службе российской компании.

"АО "Главкосмос" и Exolaunch - германская компания-интегратор малых аппаратов подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на РН "Союз-2" в период начиная с 2020 года" - сообщили в пресс-службе.

"В новый кластер малых космических аппаратов войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. В состав кластера войдут космические аппараты из Северной Америки, Европы и Азии", - сообщил гендиректор Exolaunch Дмитрий Богданов, слова которого приводят в пресс-службе.