Изучают Крым: дрон и самолет США разведали обстановку у полуострова

Беспилотник ВВС и самолет ВМС США выполнили разведку вблизи границ РФ

Американские самолет и беспилотник в очередной раз провели разведку близ российских границ в районе черноморского побережья. Крым - одно из самых привлекательных мест для американских разведчиков. Возле него регулярно замечают БПЛА и самолеты США. Не менее популярной является и Калининградская область. Российская сторона не раз призывала Вашингтон прекратить подобные полеты.

Стратегический дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС страны P-8A Poseidon во вторник провели многочасовые разведывательные полеты в районе российского черноморского побережья, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Судя по ним, RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и приблизительно с 15:10 мск более шести часов курсировал от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив. Он также приближался к побережью Краснодарского края - вплоть до Большого Сочи. По этому маршруту к 21:35 мск он совершил в общей сложности пять пролетов приблизительно в 45-60 км от российских берегов. Дрон летал на высоте 16 тыс. метров.

Этот беспилотник способен вести воздушную разведку на большую дальность. В районе Севастополя он приближался к крымскому побережью примерно на 32 км.

Около 17:30 к полуострову приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который более двух часов кружил к юго-западу от побережья Крыма. Он выполнял задание на высоте около 6 тыс. метров и иногда приближался к полуострову на 35 км в районе Севастополя и на 47 км в районе Евпатории.

Незадолго до этого в тот же день уже упомянутый беспилотник в течение пяти часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе. Во время выполнения здания он находился в подконтрольном Киеву воздушном пространстве. Дрон четыре раза подлетел на 36-53 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.

Помимо этих случаев, во вторник к американским летательным аппаратам присоединился и стратегический разведывательный самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ666. Он вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии и осуществил полет вблизи морских границ Калининградской области, пребывая в это время в районе международных вод Балтийского моря.

Судя по инфографике "Красной звезды", опубликованной 30 августа, за прошедшую неделю разведку у российских границ провели 27 летательных аппаратов.

По данным издания, истребители российских дежурных сил противоракетной обороны поднимались в воздух 18 раз, не допустив нарушений воздушного пространства страны.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, чаще всего американские, регулярно проводят разведку у границ России, особенно в районе Черного моря и у Калининградской области.

В очередной раз мониторинговый ресурс Plane Radar сообщал о том, что самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, 16 августа. По его информации, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 вылетел с британской авиабазы Милденхолл и облетел российский эксклав над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.

В начале месяца, 3 августа, данные PlaneRadar указывали на то, что американский самолет провел разведывательный полет у побережья Черного моря. Судя по приведенной информации, самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II с регистрационным номером 156511 вылетел в 11.15 с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит и оттуда отправился к Черноморскому побережью России.

США регулярно проводили разведку у российских границ и в конце прошлого месяца.

Как сообщил PlaneRadar, RQ-4A Global вылетел с авиабазы в Италии в 10:45 26 июля и несколько часов спустя прилетел на границу Украины. Затем он отправился изучать линии разграничения в Донбассе.

В тот же день три американских летательных аппарата разведали обстановку у берегов Крыма. По данным мониторингового ресурса, в 11:25 мск P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а некоторое время спустя был замечен у черноморского побережья России.

Российская сторона неоднократно призывала Вашингтон прекратить подобные вылазки. В Крыму же предложили альтернативу:

чтобы американцы сами посетили полуостров вместо проведения разведок с воздуха для изучения масштабов развития региона.

"Мы не можем запретить американским самолетам летать возле наших границ, главное - им не переходить черту дозволенного. Если американские власти так уж сильно интересует динамика развития Крыма и его военная мощь, то могут приехать с официальным визитом в российский регион, чтобы перенять опыт России по масштабному развитию территорий", - сказал РИА "Новости" депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек.

Кристина Сизова