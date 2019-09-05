Владимир Путин: двусторонняя программа России и Индии по ВТС успешно выполняется

ЦАМТО, 4 сентября. Двусторонняя программа России и Индии по ВТС успешно выполняется, прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита во Владивостоке.

"Россия и Индия тесно взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества. Успешно выполняется двусторонняя программа по ВТС до 2020 года. Прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет", – цитирует "РИА Новости" В.Путина.

Президент отметил, что Россия "более полувека оказывает содействие в оснащении и модернизации вооруженных сил Индии, включая, конечно, и Военно-морской флот".