Войти
05.09.2019
ЦАМТО

Главнокомандующий ВМФ России посетил АО "Завод "Дагдизель"

247
0
0
АО "Завод "Дагдизель"
Торпеды производства АО "Завод "Дагдизель".
Источник изображения: Сергей Мамонтов/РИА Новости

ЦАМТО, 4 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 30 августа посетил с ознакомительным визитом АО "Завод "Дагдизель" (в составе Концерна "МПО – Гидроприбор" входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

Главкома ВМФ сопровождал командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

Генеральный директор предприятия Владимир Дудчак провел для высоких гостей подробную экскурсию по цехам, во время которой рассказал о производственной базе завода, выпускаемой продукции, а также о ближайших планах развития АО "Завод "Дагдизель".

В.Дудчак отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения гособоронзаказа, обеспечения качественного его выполнения, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении государственных заказов.

По его словам, "Дагдизель" имеет достаточный потенциал для успешного развития и освоения производства как изделий специального назначения, так и высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Дагдизель
Корпорация ТРВ
Проекты
Гособоронзаказ
КФ
Похожие новости
14.05.2019
Игорь Крылов: "В сирийской кампании наши изделия подтвердили заявленные характеристики"
31.10.2018
"Не может быть на десять самолетов заказано десять ракет"
16.04.2018
"По объемам выручки на человека мы достигли параметров ведущих мировых компаний"
17.08.2015
«Мы тактично диверсифицируем свою деятельность. Нас надо называть «Корпорация тактичного ракетного вооружения»
22.11.2011
Минобороны окончательно отказалось от экранопланов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии