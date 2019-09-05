Главнокомандующий ВМФ России посетил АО "Завод "Дагдизель"

ЦАМТО, 4 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 30 августа посетил с ознакомительным визитом АО "Завод "Дагдизель" (в составе Концерна "МПО – Гидроприбор" входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

Главкома ВМФ сопровождал командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

Генеральный директор предприятия Владимир Дудчак провел для высоких гостей подробную экскурсию по цехам, во время которой рассказал о производственной базе завода, выпускаемой продукции, а также о ближайших планах развития АО "Завод "Дагдизель".

В.Дудчак отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения гособоронзаказа, обеспечения качественного его выполнения, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении государственных заказов.

По его словам, "Дагдизель" имеет достаточный потенциал для успешного развития и освоения производства как изделий специального назначения, так и высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".