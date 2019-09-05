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05.09.2019
ЦАМТО

Локализация производства Ка-226 в Индии может достичь 80 проц.

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: http://aviadejavu.ru/index.htm

ЦАМТО, 4 сентября. Локализация производства российских вертолетов Ка-226 в Индии может достичь порядка 80%, автоматов Калашникова – 100%. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии. Оба проекта находятся под пристальным вниманием руководства страны, и самое главное, они, в целом, очень выгодны для наших стран", – сказал Д.Шугаев журналистам.

"Речь идет о локализации производства весьма высокого уровня. В частности, по вертолетам мы можем достичь локализации в Индии порядка 80%, а по автоматам Калашникова будем приближаться к 100%", – цитирует "РИА Новости" директора ФСВТС.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
КА-226
Компании
Концерн Калашников
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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