Локализация производства Ка-226 в Индии может достичь 80 проц.

ЦАМТО, 4 сентября. Локализация производства российских вертолетов Ка-226 в Индии может достичь порядка 80%, автоматов Калашникова – 100%. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии. Оба проекта находятся под пристальным вниманием руководства страны, и самое главное, они, в целом, очень выгодны для наших стран", – сказал Д.Шугаев журналистам.

"Речь идет о локализации производства весьма высокого уровня. В частности, по вертолетам мы можем достичь локализации в Индии порядка 80%, а по автоматам Калашникова будем приближаться к 100%", – цитирует "РИА Новости" директора ФСВТС.