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05.09.2019
Военное обозрение

Индия приняла на вооружение первые восемь ударных вертолётов AH-64E Apache

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Индийская армия провела боевое развертывание первых восьми ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache, полученных из США. Торжественная церемония прошла 3 сентября 2019 года на авиабазе Патханкот в штате Пенджаб, в пятидесяти километрах от границы с Пакистаном.

Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com/

Индийские ВВС ввели в строй первые восемь ударных вертолетов AH-64E Apache, закупленных в США. Вертолеты будут базироваться на авиабазе Патханкот в штате Пенджаб в 50 км от границы с Пакистаном. Вертолеты были доставлены в Индию в разобранном состоянии в июле и августе этого года партиями по 4 машины, и собраны на территории авиабазы Хиндон близ Дели, после чего были передислоцированы на авиабазу Патханкот. Остальные 14 машин из заказанных 22, прибудут в Индию уже в следующем году.

Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com/

Напомним, что соглашение между Индией и США о поставке 22 вертолетов AH-64E Apache Guardian было подписано 28 сентября 2015 года. Кроме самих вертолетов индийские ВВС получают еще и сопутствующее вооружение и оборудование, которое включает 12 РЛС AN/APG-76 Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3 Longbow Hellfire и 542 ракеты GM-114R-3 Hellfire II, а также 242 ракеты FIM-92H Stinger Block I в варианте "воздух-воздух".

Индийские пилоты, которые будут летать на американских вертолетах, прошли обучение в США еще в 2018 году.

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Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
AGM-114
AH-64
Stinger
Компании
Boeing
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