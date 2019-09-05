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05.09.2019

Как безопасно заказать товары из Америки

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Родина сумасшедших акций и грандиозных скидок — Америка. В Украине также распространена практика проведения распродаж в период смены сезонов и канун праздников, но ритейлеры не могут устоять перед соблазном реализовывать продукцию по завышенной цене. Выход есть — заказывать товары из-за океана. Как грамотно организовать доставку в Украину? Все детали — в сегодняшнем материале.

Как безопасно заказать товары из Америки

Преимущества, которые трудно обойти вниманием

Что мотивирует украинских покупателей заказывать продукцию в американских интернет-магазинах?

  • Приемлемые цены. Импортные товары в украинских магазинах продаются с накруткой. Заказывая одежду, обувь, косметику или электронику из США, вы не переплачиваете.

  • Распродажи. Во время сезонных распродаж американские магазины особенно щедры, поскольку необходимо освобождать склады под новую продукцию. Цены реально снижаются до 50%, а во время Черной пятницы или в канун больших праздников скидки могут достигать 90%.

  • Широкий ассортимент. В онлайн-магазинах США выбор больше, чем в Украине. Кроме того, можно приобрести эксклюзивные модели, которые в нашей стране не продаются.

  • 100% подлинности. В магазинах Украины нередко встречаются фейки luxury-брендов. На популярных американских онлайн-площадках, для которых репутация — не просто красивое слово из рекламы, представлена оригинальная продукция, поэтому можно быть уверенными в ее качестве.

Интернет-магазины, заслуживающие доверия

В Америке и во всем мире пользуются популярностью следующие площадки:

  • Amazon;

  • eBay;

  • Zappos;

  • 6pm;

  • Bhphotovideo.

Необходимо принять во внимание тот факт, что доставка из Bhphotovideo в Украину напрямую невозможна. Впрочем, это касается и многих других американских интернет-магазинов. Если такая возможность и предусмотрена, то доставка «влетит в копеечку». Как быть? Воспользоваться услугами надежной форвардинговой компании Ukraine Express. Изначально посылки из американских магазинов будут поступать на склад компании в США, а после переправляться вам в Украину.

Акцентируем ваше внимание на плюсах сотрудничества с Ukraine Express:

  • Главный офис находится в безналоговом штате, поэтому платить налог с продаж не придется.

  • Специалисты Юкрейн Экспресс курируют процесс от начала до его успешного завершения.

  • Сроки доставки — от 3 до 42 дней с момента поступления на склад.

  • В личном кабинете можно отслеживать маршрут посылки и сроки ее прибытия.

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