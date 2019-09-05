Как безопасно заказать товары из Америки

Родина сумасшедших акций и грандиозных скидок — Америка. В Украине также распространена практика проведения распродаж в период смены сезонов и канун праздников, но ритейлеры не могут устоять перед соблазном реализовывать продукцию по завышенной цене. Выход есть — заказывать товары из-за океана. Как грамотно организовать доставку в Украину? Все детали — в сегодняшнем материале.

Преимущества, которые трудно обойти вниманием

Что мотивирует украинских покупателей заказывать продукцию в американских интернет-магазинах?

Приемлемые цены. Импортные товары в украинских магазинах продаются с накруткой. Заказывая одежду, обувь, косметику или электронику из США, вы не переплачиваете.

Распродажи. Во время сезонных распродаж американские магазины особенно щедры, поскольку необходимо освобождать склады под новую продукцию. Цены реально снижаются до 50%, а во время Черной пятницы или в канун больших праздников скидки могут достигать 90%.

Широкий ассортимент. В онлайн-магазинах США выбор больше, чем в Украине. Кроме того, можно приобрести эксклюзивные модели, которые в нашей стране не продаются.

100% подлинности. В магазинах Украины нередко встречаются фейки luxury-брендов. На популярных американских онлайн-площадках, для которых репутация — не просто красивое слово из рекламы, представлена оригинальная продукция, поэтому можно быть уверенными в ее качестве.

Интернет-магазины, заслуживающие доверия

В Америке и во всем мире пользуются популярностью следующие площадки:

Amazon;

eBay;

Zappos;

6pm;

Bhphotovideo.

Необходимо принять во внимание тот факт, что доставка из Bhphotovideo в Украину напрямую невозможна. Впрочем, это касается и многих других американских интернет-магазинов. Если такая возможность и предусмотрена, то доставка «влетит в копеечку». Как быть? Воспользоваться услугами надежной форвардинговой компании Ukraine Express. Изначально посылки из американских магазинов будут поступать на склад компании в США, а после переправляться вам в Украину.

Акцентируем ваше внимание на плюсах сотрудничества с Ukraine Express: