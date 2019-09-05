Как безопасно заказать товары из Америки
Родина сумасшедших акций и грандиозных скидок — Америка. В Украине также распространена практика проведения распродаж в период смены сезонов и канун праздников, но ритейлеры не могут устоять перед соблазном реализовывать продукцию по завышенной цене. Выход есть — заказывать товары из-за океана. Как грамотно организовать доставку в Украину? Все детали — в сегодняшнем материале.
Преимущества, которые трудно обойти вниманием
Что мотивирует украинских покупателей заказывать продукцию в американских интернет-магазинах?
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Приемлемые цены. Импортные товары в украинских магазинах продаются с накруткой. Заказывая одежду, обувь, косметику или электронику из США, вы не переплачиваете.
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Распродажи. Во время сезонных распродаж американские магазины особенно щедры, поскольку необходимо освобождать склады под новую продукцию. Цены реально снижаются до 50%, а во время Черной пятницы или в канун больших праздников скидки могут достигать 90%.
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Широкий ассортимент. В онлайн-магазинах США выбор больше, чем в Украине. Кроме того, можно приобрести эксклюзивные модели, которые в нашей стране не продаются.
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100% подлинности. В магазинах Украины нередко встречаются фейки luxury-брендов. На популярных американских онлайн-площадках, для которых репутация — не просто красивое слово из рекламы, представлена оригинальная продукция, поэтому можно быть уверенными в ее качестве.
Интернет-магазины, заслуживающие доверия
В Америке и во всем мире пользуются популярностью следующие площадки:
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Amazon;
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eBay;
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Zappos;
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6pm;
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Bhphotovideo.
Необходимо принять во внимание тот факт, что доставка из Bhphotovideo в Украину напрямую невозможна. Впрочем, это касается и многих других американских интернет-магазинов. Если такая возможность и предусмотрена, то доставка «влетит в копеечку». Как быть? Воспользоваться услугами надежной форвардинговой компании Ukraine Express. Изначально посылки из американских магазинов будут поступать на склад компании в США, а после переправляться вам в Украину.
Акцентируем ваше внимание на плюсах сотрудничества с Ukraine Express:
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Главный офис находится в безналоговом штате, поэтому платить налог с продаж не придется.
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Специалисты Юкрейн Экспресс курируют процесс от начала до его успешного завершения.
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Сроки доставки — от 3 до 42 дней с момента поступления на склад.
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В личном кабинете можно отслеживать маршрут посылки и сроки ее прибытия.
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