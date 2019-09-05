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05.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Шойгу заявил о новой стадии отношений с Китаем

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, в том числе в оборонной сфере, благодаря лидерам двух государств, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Китай – ключевой стратегический партнер России на мировой арене. В этом году отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они вступают в новую стадию своего развития", – передает РИА "Новости" слова Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

По словам министра обороны, выражением зрелости и основательности российско-китайского тандема являются тесные дружеские отношения глав государств.

"В текущем году прошло уже пять встреч на высоком уровне. Уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений", – сказал Шойгу.

Он добавил, что странами регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

"Успешно взаимодействуем по военной линии в рамках ШОС и "СМОА плюс", – добавил Шойгу.

Напомним, 29 августа представитель минобороны КНР сообщил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) направит в Россию 1,6 тыс. солдат и около 30 вертолетов и самолетов для участия в учениях "Центр-2019".


Дмитрий Зубарев

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