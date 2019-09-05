Войти
05.09.2019
Российская газета

Равный бойцы: Ту-95 сравнили с B-52

242
0
0
Источник изображения: rg.ru

Советский и российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 "Медведь" - самый скоростный самолет с турбовинтовыми двигателями, американский В-52 - стратегический бомбардировщик, способный нести разное вооружение, в том числе и ядерное на высотах до 15 километрах. Они до сих пор в строю и до сих пор в своеобразном споре, какой из них лучше.

Технические характеристики двух самолетов анализирует эксперт Максим Кисляков в еженедельнике "Звезда". Он отмечает, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52 Stratofortress, или стали поступать в войска в июне 1955 года. Их главной задачей была доставка бомб в любую точку СССР.

Что мог противопоставить Советский Союз? Перед конструкторами поставили задачу: любой ценой создать стратегический носитель ядерного, а в перспективе и термоядерного оружия, который способен достичь США. Так и появился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 "Медведь". В ноябре 1952 года в небо в тестовом режиме поднялся первый туполевский четырехмоторный Ту-95-1 (прототип). Его максимальная скорость была велика - чуть меньше 900 километров в час. В 1955 году Андрей Туполев доработал первый прототип и Ту-95-2 вышел на госиспытания. А потом пошел и в серию, причем практически одновременно с B-52B.

Эксперт отмечает, что базовые показатели двух самолетов практически не поменялись. Оба - по 49 метров в длину, "Медведь" чуть выше - 13 метров против 12. А вот размах крыльев у B-52 больше Ту-95 - 56 метров. Зато изменилось внутреннее оборудование. В Ту-95 новая радиолокационная станция "Новелла-НВ1.021" с фазированной антенной решеткой обнаруживает воздушные цели на расстоянии 90 километров, а надводные - до 320 км. Она одновременно может сопровождать до 50 объектов. У Ту-95 есть цифровая "стеклянная кабина", выводящая всю информацию на стекло в режиме реального времени.

В-52 к  настоящему времени также пережил несколько модернизаций. На нем стоит оптико-электронная обзорная система AN/AAQ-6, которая заменила образцы 1970-х годов. У нее сразу два поля зрения: широкое - для навигации и узкое - для захвата цели. Спутниковая навигация сменилась на привычный GPS. Есть и инерциальная навигационная SPN/GEANS на лазерных гироскопах. Что касается ракет, то у Ту-95 Х-101 и Х-102 поразят цель на удалении в 5,5 тысячи километров, американские AMG-86B - только до 2,4 тысячи км.

Максим Кисляков делает вывод: Ту-95 и В-52 с рождения - равные бойцы. Оба самолета делят почетный титул ветеранов неба. И они еще будут на вооружении, как минимум до 2040 года.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Ту-95
Х-101
Компании
Туполев
Проекты
GPS
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
15.11.2016
Русский "Медведь": от Сталина до Трампа
09.09.2016
У России есть свой собственный B-52 (The National Interest, США)
07.06.2016
Россия–США: состязание бомбардировщиков
03.03.2015
Бомбардировщики полетят далеко и надолго
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии