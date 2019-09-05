Скрытное уничтожение: новый прицел сделал "Тунгуску" еще более грозной

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" являются одними из основных в ПВО сухопутных войск Российской армии. Они считаются грозным противником для вражеских боевых самолетов, вертолетов и беспилотников.

Эти машины постоянно совершенствуются. На недавних двусторонних тактических учениях Южного военного округа под Волгоградом можно было увидеть модернизированный вариант 2С6М1 с новым прицелом.

Министерство обороны обнародовало репортаж с учебного поля боя. ЗРПК прикрывали своим огнем основные боевые танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и действия бойцов-огнеметчиков.

Благодаря внедрению телевизионных и тепловизионных каналов с автоматом сопровождения целей "Тунгуска-М1" получила возможность в любое время суток "видеть" и уничтожать противника в скрытом режиме, не обнаруживая себя.

Две двуствольные автоматические пушки со скорострельностью до 5000 выстрелов в минуту способны поражать летящие цели на дистанциях от 200 до 4000 метров и на высоте до 3000 м.

Имеются также 8 ракет для борьбы с разнообразными воздушными объектами на дальности от 200 до 10 000 метров и на высотах от 15 до 6000 метров.

"Тунгуска М1" передвигается со скоростью до 65 км/ч по шоссе. Масса достигает 34000 кг. Экипаж - 4 человека.

Считается, что эта зенитная самоходка по-прежнему является лучшей в мире. Все зарубежные попытки создать равноценную ей боевую машину закончились провалом.

Алексей Брусилов